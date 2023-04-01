Точный гороскоп на 11 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 11 июля 2023 года



Звезды обещают Козерогам удачу, но советуют обращать внимание и на возможные проблемы, сигналы и предупреждения. Некоторые дары фортуны могут повлечь за собой трудности, например, потребуют дополнительных расходов. И радости, и дополнительные траты возможны в связи с планами на отдых. Могут понадобиться ресурсы в связи с командировкой, лечением, личной жизнью или делами детей (Rambler/гороскопы).