Гороскоп на 11 июля 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 11 июля 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 11 июля 2023 года для всех знаков

Овен



Звезды советуют Овнам поставить в приоритет дела материальные, например, заработок или питание. Хорошо приступать к новому циклу работ, направленных на рост благосостояния или поправку здоровья, обещающих повышение доходов за счет оказания услуг. Этот день может принести новости от детей и любимых или свежие идеи, связанные с отдыхом. Подходящий момент для крупных приобретений.



Телец



Этот день может принести Тельцам личную удачу, а также добавить поводов для дискуссий в их доме или в близком кругу. Отличный момент для масштабного начинания: даже если оно ограничено жесткими рамками, в них можно сделать очень много, если основательно и тщательно взяться за дело. Стоит помнить, что эти сутки способны склонить к различным излишествам, например, перееданию или расточительности.



Близнецы



Близнецы могут рассчитывать на подвижки в своих текущих делах. В течение дня начнут поступать новости, откроются нужные пути или каналы связи. Если появился шанс наверстать упущенное, тянуть не следует. Одновременно, многим Близнецам придется уделить время своему дому или бизнесу, заняться материальной базой или жильем. Здесь возможна тайная удача, например, скрытая финансовая поддержка.



Рак



Этот день поможет Ракам воодушевиться хорошими перспективами, найти покровителя или единомышленника, включиться в коллективный проект или заручиться группой поддержки в индивидуальном начинании. Вдохновить на работу могут одновременно материальные и духовные мотивы. Появится надежда на доходы от творческой деятельности. Самое время приступить к реализации очередного этапа долгосрочной программы.



Лев



Возрастает потребность Львов в общении и получении информации. Многие Львы, особенно рожденные в июле, станут более коммуникабельными и красноречивыми. Звезды советуют направлять энергию своего интереса не только на удовлетворение своих капризов, но и на полезные цели, например, на поиск влиятельных связей, на изучение возможностей своего заработка, развития бизнеса или карьерного роста.



Дева



Девам предстоит перейти к новому стилю общения или изучения информации, а также новому выгодному образу действий. Несмотря на обнадеживающие перспективы и первые удачи, стоит вначале привести в порядок имеющиеся данные и собственные мысли, иначе в успешной тактике будут копиться скрытые просчеты. Заслуживают внимания вести из-за рубежа, новости об учебе, маршрутах поездок и линиях связи.



Весы



Весы могут получить известия от своих друзей или возможность связаться с ними по какому-то новому поводу. Этот день может принести интересные предложения и дополнительные креативные идеи. Возможно крупное везение в материальных вопросах, но стоит помнить, что за некоторые подарки судьбы позже придется заплатить с процентами, например, погасить кредит или вернуть долг друзьям.



Скорпион



Скорпионам важно найти встречную лояльность и поддержку. Им желательно быть дипломатами и уметь превращать оппонентов в друзей, особенно, если у них большие планы на будущее. Важно услышать слово начальника, заказчика, покровителя, мнение клиентуры или аудитории. Стоит аккуратнее делать заявления и выражать свое ответное мнение: слова, сказанные в этот день, могут отозваться позже.



Стрелец



Удача связана для Стрельцов с дополнительными хлопотами или повышенной «ценой вопроса». Стоит следить, чтобы вместе с достижениями не увеличивались нагрузки, например, не оказывалась запредельной стоимость работ или престижных услуг. В этот день возрастает риск перестараться даже в изначально благом деле, например, переесть полезных продуктов или слишком избаловать капризных питомцев.



Козерог



Звезды обещают Козерогам удачу, но советуют обращать внимание и на возможные проблемы, сигналы и предупреждения. Некоторые дары фортуны могут повлечь за собой трудности, например, потребуют дополнительных расходов. И радости, и дополнительные траты возможны в связи с планами на отдых. Могут понадобиться ресурсы в связи с командировкой, лечением, личной жизнью или делами детей.



Водолей



Водолеев может ждать значимое событие в близком кругу. Может найтись и повод для объединения и благородных жестов, и повод для спора, особенно, если разыгрывается большой приз. День подходит для домашних праздников, для начала работ по расширению владений. Он может дать улучшение ситуации с жильем и недвижимостью, но также потребовать крупных вложений, заботы о близких или о безопасности.



Рыбы



В близком или дальнем окружении Рыб случится нечто такое, что их приободрит. Не исключено, что появится дополнительная возможность проявить себя, расширится плановая область действий. Может найтись источник материальной или моральной поддержки. День может принести полезные известия. Возможны новости о работе, о делах, связанных с детьми, питомцами, услугами, сервисом или здоровьем (Rambler/гороскопы).



















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