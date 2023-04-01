Точный гороскоп на 13 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 13 июля 2023 года



Тельцы могут начать этот день в собственном ритме и согласии со своими привычками, но им стоит помнить, что времени для свободных занятий и потакания своим капризам у них не так уж много. Не исключено, что уже к полудню их затянет новый водоворот событий и связанный с ним поток информации. Во второй половине дня предстоит действовать гибко, преодолевая различные помехи и огибая скрытые ловушки (Rambler/гороскопы).