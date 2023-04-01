Точный гороскоп на 13 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 13 июля 2023 года



Близнецам лучше включаться в текущие дела около полудня, так как утренние часы могут оказаться не слишком продуктивными. Вторая половина дня даст подходящие условия для общения (а если нет, их легко создадут сами Близнецы). Стоит учитывать вероятность срочных хлопот, ограничений, путаницы, разногласий, бытовой или деловой суеты, а также нервозности и ошибок, возникающих на этом фоне (Rambler/гороскопы).