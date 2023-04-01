Точный гороскоп на 13 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 13 июля 2023 года



Звезды советуют Львам избегать слишком раннего начала действий, так как утром легко зайти в тупик. Вторая половина дня даст поле для действий, но очертит определенные рамки, за которые лучше не выходить, и может расставить на любом пути скрытые ловушки. Фоном дня может стать суета, нервозность, череда помех, пробуксовка планов. Успешно маневрировать в таких условиях поможет общительность (Rambler/гороскопы).