Точный гороскоп на 13 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.





Гороскоп Дева на 13 июля 2023 года



Звезды советуют Девам быть как можно аккуратнее и внимательнее. Старт любого дела будет рискованным, а результат сомнительным. Помешать успеху могут как внешние обстоятельства (чужое недоверие, саботаж, слишком строгие рамки), так и собственные промахи, горячность, непоследовательность. Высока вероятность стратегической ошибки и обострения проблем. Не помешает частный источник информации (Rambler/гороскопы).