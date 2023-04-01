Точный гороскоп на 13 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 13 июля 2023 года



Не сбиться с дороги Весам поможет общительность или информированность. Чем больше у них связей и познаний (включая контакты за рубежом и понимание чужих реалий), тем проще им будет избегать приключений или быстро выбираться из них. В этот день повышается вероятность затруднений в плановых путешествиях и срочных командировках, не исключены проблемы с техническим или медицинским сервисом (Rambler/гороскопы).