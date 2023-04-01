Точный гороскоп на 13 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на 13 июля 2023 года



Скорпионам стоит удвоить осторожность, особенно после полудня. В течение суток возрастет вероятность сложностей в дороге, помех в делах, недопонимания в общении, поломок и мелкого травматизма. Могут подвести помощники, инструменты, средства связи и навигации, а также собственное чутье. Не исключены срочные поездки. Возможны минуты растерянности и сигналы тревоги (Rambler/гороскопы).