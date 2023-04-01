Точный гороскоп на 13 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 13 июля 2023 года



Звезды рекомендуют Козерогам отменить необязательные дела и быть аккуратнее в срочных. Велик риск столкнуться с некомпетентностью, небрежностью, хаосом, ошибкой, напрасной суетой, коварными следами прошлого, неудачной помощью, плохой гигиеной. Нежелательны ремонтные и другие точные работы, командировки. Стоит отложить лечебные процедуры или позаботиться в них о тщательной подстраховке (Rambler/гороскопы).