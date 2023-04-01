Точный гороскоп на 13 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.





Гороскоп Водолей на 13 июля 2023 года



У Водолеев больше шансов удержать равновесие и выиграть приз, если они будут общительнее, не станут «вариться в собственном соку» и отказываться от обмена мнениями. В случае тупика или сомнений звезды советуют им с кем-то поговорить, чтобы прояснить картину (что не отменяет необходимости прилежно распутывать узлы в случае конкретных критичных проблем, особенно с деньгами или здоровьем) (Rambler/гороскопы).