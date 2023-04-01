Точный гороскоп на 13 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на 13 июля 2023 года



Звезды советуют Рыбам минимизировать начинания и в любой ситуации сохранять безопасную дистанцию. Лучше не включаться в конкуренцию и активное сотрудничество. Не стоит остро и открыто реагировать на брошенный вызов, демонстрировать свои слабости и показывать обиду. В делах вероятнее провал или откат назад. Есть риск профессиональной неудачи, домашней или иной ссоры, отказа в помощи (Rambler/гороскопы).