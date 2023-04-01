Гороскоп на 13 июля 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 13 июля 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 13 июля 2023 года для всех знаков

Овен



Растет потребность Овнов в общении, связях и поиске достоверной информации. Осведомленность и контактность вкупе с гибкостью помогут им лучше ориентироваться на дорогах и сводить к минимуму неизбежные проблемы в своей текущей работе. Вероятность срочных хлопот, командировок, путаницы и ошибок окажется выше во второй половине дня. В это же время возрастет и риск разногласий, мелких ссор.



Телец



Тельцы могут начать этот день в собственном ритме и согласии со своими привычками, но им стоит помнить, что времени для свободных занятий и потакания своим капризам у них не так уж много. Не исключено, что уже к полудню их затянет новый водоворот событий и связанный с ним поток информации. Во второй половине дня предстоит действовать гибко, преодолевая различные помехи и огибая скрытые ловушки.



Близнецы



Близнецам лучше включаться в текущие дела около полудня, так как утренние часы могут оказаться не слишком продуктивными. Вторая половина дня даст подходящие условия для общения (а если нет, их легко создадут сами Близнецы). Стоит учитывать вероятность срочных хлопот, ограничений, путаницы, разногласий, бытовой или деловой суеты, а также нервозности и ошибок, возникающих на этом фоне.



Рак



Утром у Раков есть время помечтать о будущем, но основная часть дня может пройти в повседневной суете и связанных с ней хлопотах. Возможны срочные командировки. Может потребоваться поиск информации или помощи. Стоит заранее учитывать вероятность помех, раздражительности и путаницы. Не исключено, что поездки и контакты окажутся не слишком результативными. Не лучший момент для начала путешествия.



Лев



Звезды советуют Львам избегать слишком раннего начала действий, так как утром легко зайти в тупик. Вторая половина дня даст поле для действий, но очертит определенные рамки, за которые лучше не выходить, и может расставить на любом пути скрытые ловушки. Фоном дня может стать суета, нервозность, череда помех, пробуксовка планов. Успешно маневрировать в таких условиях поможет общительность.



Дева



Звезды советуют Девам быть как можно аккуратнее и внимательнее. Старт любого дела будет рискованным, а результат сомнительным. Помешать успеху могут как внешние обстоятельства (чужое недоверие, саботаж, слишком строгие рамки), так и собственные промахи, горячность, непоследовательность. Высока вероятность стратегической ошибки и обострения проблем. Не помешает частный источник информации.



Весы



Не сбиться с дороги Весам поможет общительность или информированность. Чем больше у них связей и познаний (включая контакты за рубежом и понимание чужих реалий), тем проще им будет избегать приключений или быстро выбираться из них. В этот день повышается вероятность затруднений в плановых путешествиях и срочных командировках, не исключены проблемы с техническим или медицинским сервисом.



Скорпион



Скорпионам стоит удвоить осторожность, особенно после полудня. В течение суток возрастет вероятность сложностей в дороге, помех в делах, недопонимания в общении, поломок и мелкого травматизма. Могут подвести помощники, инструменты, средства связи и навигации, а также собственное чутье. Не исключены срочные поездки. Возможны минуты растерянности и сигналы тревоги.



Стрелец



Звезды советуют Стрельцам поддерживать общение с интересующими людьми, но избегать слишком тесного сотрудничества с ними и не спешить предлагать им собственные услуги без крайней необходимости. Этот день подчеркивает проблемные стороны любого взаимодействия, способен обострить конкуренцию, создать почву для коварства или тайной неприязни, усложнить деловые отношения и домашнюю жизнь.



Козерог



Звезды рекомендуют Козерогам отменить необязательные дела и быть аккуратнее в срочных. Велик риск столкнуться с некомпетентностью, небрежностью, хаосом, ошибкой, напрасной суетой, коварными следами прошлого, неудачной помощью, плохой гигиеной. Нежелательны ремонтные и другие точные работы, командировки. Стоит отложить лечебные процедуры или позаботиться в них о тщательной подстраховке.



Водолей



У Водолеев больше шансов удержать равновесие и выиграть приз, если они будут общительнее, не станут «вариться в собственном соку» и отказываться от обмена мнениями. В случае тупика или сомнений звезды советуют им с кем-то поговорить, чтобы прояснить картину (что не отменяет необходимости прилежно распутывать узлы в случае конкретных критичных проблем, особенно с деньгами или здоровьем).



Рыбы



Звезды советуют Рыбам минимизировать начинания и в любой ситуации сохранять безопасную дистанцию. Лучше не включаться в конкуренцию и активное сотрудничество. Не стоит остро и открыто реагировать на брошенный вызов, демонстрировать свои слабости и показывать обиду. В делах вероятнее провал или откат назад. Есть риск профессиональной неудачи, домашней или иной ссоры, отказа в помощи (Rambler/гороскопы).



















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