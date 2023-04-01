Точный гороскоп на 14 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 14 июля 2023 года



Звезды напоминают Тельцам о необходимости действовать гибко, быть терпимее к чужим промахам и проявлять больше общительности: возможно, этого окажется достаточно для успеха. Тельцам, считающим себя рупором ценных идей, не стоит упрямо отстаивать свои взгляды и насаждать свой авторитет: в ситуациях этого дня лучше демонстрировать любознательность и быть скорее учеником, а не учителем (Rambler/гороскопы).