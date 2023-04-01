Точный гороскоп на 14 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 14 июля 2023 года



Звезды советуют Львам регулярно сверяться с маршрутом или заданным вектором действий, дабы не свернуть ненароком на ложный путь. Ошибки этого дня могут казаться забавными и незначительными, пока дело не коснется практических вопросов, например, судьбы бизнеса или финансовой политики. Верным знаком удачи вплоть до ночи будет отсутствие напряженности, легкое настроение и приятное общение (Rambler/гороскопы).