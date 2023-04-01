Точный гороскоп на 14 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.





Гороскоп Дева на 14 июля 2023 года



Девам важно придерживаться гибкой тактики. Это поможет им ловко лавировать в спорных ситуациях и не упорствовать в ошибках, если таковые были допущены накануне. В то же время не стоит обольщаться окончательным успехом: не все просчеты удастся замаскировать, у некоторых участников событий может оказаться хорошая память на ваши промахи или надолго сохраниться тайная обида на ваши действия (Rambler/гороскопы).