Точный гороскоп на 14 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 14 июля 2023 года



Весы могут рассчитывать на определенную долю везения, но им вряд ли удастся избежать проблем полностью. Высока вероятность продолжения вчерашних событий, особенно, если вы оказались в дороге или вдали от дома. К счастью, многие недоразумения в этот день можно уладить шуткой или дипломатичным разговором. Не стоит отказываться от активной переписки или живой дискуссии на злободневную тему (Rambler/гороскопы).