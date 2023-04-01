Точный гороскоп на 14 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на 14 июля 2023 года



Звезды советуют Скорпионам быть скорыми на подъем, веселыми и общительными, но избегать легкомыслия. Важно не снимать принятые меры предосторожности и держать на контроле развитие вчерашних событий: если пустить их на самотек или отнестись к ним без должной дотошности, то даже мелкая случайная неудача может превратиться в целый клубок досадных проблем, распутать который будет непросто (Rambler/гороскопы).