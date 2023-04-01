Точный гороскоп на 14 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.





Гороскоп Стрелец на 14 июля 2023 года



Звезды советуют Стрельцам поддерживать нужные отношения преимущественно путем светских бесед. Практическое сотрудничество может дать не лучший эффект из-за неясности ситуации, невольного или преднамеренного обмана. Еще менее желательны активные конкурентные игры, в том числе в бизнесе и профессиональной сфере: они могут превратиться в «подковерную борьбу» с не совсем честными правилами (Rambler/гороскопы).