Точный гороскоп на 14 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 14 июля 2023 года



Козерогам важно не забывать о запутанности и коварстве сложившейся ситуации. Если вчера появились те или иные проблемы, сегодня возможно их продолжение, а если накануне ничто не предвещало осложнений, то сегодня они могут неожиданно всплыть на поверхность и стать неприятным сюрпризом. Лучше не делать «резких движений» и искать приемлемые компромиссы. Не стоит рисковать, если на кону здоровье (Rambler/гороскопы).