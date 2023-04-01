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Гороскоп Козерог на 14 июля 2023 года



Точный гороскоп на 14 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.

Гороскоп Козерог на 14 июля 2023 года


Козерогам важно не забывать о запутанности и коварстве сложившейся ситуации. Если вчера появились те или иные проблемы, сегодня возможно их продолжение, а если накануне ничто не предвещало осложнений, то сегодня они могут неожиданно всплыть на поверхность и стать неприятным сюрпризом. Лучше не делать «резких движений» и искать приемлемые компромиссы. Не стоит рисковать, если на кону здоровье (Rambler/гороскопы).









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