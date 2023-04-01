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Гороскоп Рыбы на 14 июля 2023 года



Точный гороскоп на 14 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Гороскоп Рыбы на 14 июля 2023 года


Рыбам звезды напоминают, что сегодня им сложно рассчитывать на удачу, она может обойти их стороной или достаться им слишком дорогой ценой. Если нет срочной необходимости в действиях, лучше вплоть до ночи сохранять пассивность. Возможно, из-за этого придется столкнуться с явной или скрытой неприязнью со стороны окружающих, но мудрый уход от проблем в эти сутки все же лучше, чем ошибочный шаг (Rambler/гороскопы).









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