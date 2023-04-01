Гороскоп на 14 июля 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 14 июля 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 14 июля 2023 года для всех знаков

Овен



Дела этого дня будут сопряжены для многих Овнов с контактами, разъездами или активным информационным обменом. Не исключено, что придется держать в поле зрения несколько направлений. Стоит приготовиться к тому, что не все пойдет гладко, вплоть до ночи может сохраняться влияние вчерашней суеты или путаницы. Желательно проверять поступающие данные и уточнять детали, от которых зависит успех работы.



Телец



Звезды напоминают Тельцам о необходимости действовать гибко, быть терпимее к чужим промахам и проявлять больше общительности: возможно, этого окажется достаточно для успеха. Тельцам, считающим себя рупором ценных идей, не стоит упрямо отстаивать свои взгляды и насаждать свой авторитет: в ситуациях этого дня лучше демонстрировать любознательность и быть скорее учеником, а не учителем.



Близнецы



Близнецам звезды подсказывают, что сегодня их успехи зависят не только от обстоятельств, но и от личной тактики. Преимуществом многих Близнецов останется коммуникабельность, благодаря которой они не окажутся в одиночестве, а также любопытство, позволяющее им быть в курсе событий. В течение дня напомнит о себе вчерашняя напряженность, сохранится риск осечек, раздражительности, ошибки или обмана.



Рак



Ракам не стоит рассчитывать на точное и полное исполнение своих планов. Многое зависит от обстоятельств, в которых они очутились, и от итогов вчерашних событий. Велика вероятность оказаться в запутанной неясной обстановке, в информационной или психологической зависимости от других людей. Легко заблудиться или ошибиться, особенно на чужой территории. Не помешает запасной план или маршрут.



Лев



Звезды советуют Львам регулярно сверяться с маршрутом или заданным вектором действий, дабы не свернуть ненароком на ложный путь. Ошибки этого дня могут казаться забавными и незначительными, пока дело не коснется практических вопросов, например, судьбы бизнеса или финансовой политики. Верным знаком удачи вплоть до ночи будет отсутствие напряженности, легкое настроение и приятное общение.



Дева



Девам важно придерживаться гибкой тактики. Это поможет им ловко лавировать в спорных ситуациях и не упорствовать в ошибках, если таковые были допущены накануне. В то же время не стоит обольщаться окончательным успехом: не все просчеты удастся замаскировать, у некоторых участников событий может оказаться хорошая память на ваши промахи или надолго сохраниться тайная обида на ваши действия.



Весы



Весы могут рассчитывать на определенную долю везения, но им вряд ли удастся избежать проблем полностью. Высока вероятность продолжения вчерашних событий, особенно, если вы оказались в дороге или вдали от дома. К счастью, многие недоразумения в этот день можно уладить шуткой или дипломатичным разговором. Не стоит отказываться от активной переписки или живой дискуссии на злободневную тему.



Скорпион



Звезды советуют Скорпионам быть скорыми на подъем, веселыми и общительными, но избегать легкомыслия. Важно не снимать принятые меры предосторожности и держать на контроле развитие вчерашних событий: если пустить их на самотек или отнестись к ним без должной дотошности, то даже мелкая случайная неудача может превратиться в целый клубок досадных проблем, распутать который будет непросто.



Стрелец



Звезды советуют Стрельцам поддерживать нужные отношения преимущественно путем светских бесед. Практическое сотрудничество может дать не лучший эффект из-за неясности ситуации, невольного или преднамеренного обмана. Еще менее желательны активные конкурентные игры, в том числе в бизнесе и профессиональной сфере: они могут превратиться в «подковерную борьбу» с не совсем честными правилами.



Козерог



Козерогам важно не забывать о запутанности и коварстве сложившейся ситуации. Если вчера появились те или иные проблемы, сегодня возможно их продолжение, а если накануне ничто не предвещало осложнений, то сегодня они могут неожиданно всплыть на поверхность и стать неприятным сюрпризом. Лучше не делать «резких движений» и искать приемлемые компромиссы. Не стоит рисковать, если на кону здоровье.



Водолей



В этот день Водолеи могут недооценивать возникшие риски. Возможно, они предпочтут слышать слова утешения, а не предупреждения или решат «относиться к ситуации проще». Звезды напоминают о том, что мелкие проблемы без должного контроля способны вырасти в крупные, а также о том, что еще не стерты некоторые критичные следы прошлого. Если закрыть на них глаза сейчас, они напомнят о себе чуть позже.



Рыбы



Рыбам звезды напоминают, что сегодня им сложно рассчитывать на удачу, она может обойти их стороной или достаться им слишком дорогой ценой. Если нет срочной необходимости в действиях, лучше вплоть до ночи сохранять пассивность. Возможно, из-за этого придется столкнуться с явной или скрытой неприязнью со стороны окружающих, но мудрый уход от проблем в эти сутки все же лучше, чем ошибочный шаг (Rambler/гороскопы).



















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