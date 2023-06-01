Точный гороскоп на 17 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 17 июля 2023 года



Тельцам не стоит рассчитывать на быстрое развитие событий. Могут отмалчиваться собеседники, откладываться семейные и другие совещания. В интересующих вопросах часто придется довольствоваться догадками. Главным интересом дня может оставаться семейное обстоятельство, поведение домочадца, соседа или родственника. Имеет смысл отложить важные разговоры, поездки, встречи и учебные занятия (Rambler/гороскопы).