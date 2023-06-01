Точный гороскоп на 17 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 17 июля 2023 года



Звезды советуют Близнецам взять паузу в активных контактах с внешним миром, в творчестве, личной жизни и развлечениях, а также перенести на другое время несрочные поездки, учебные занятия и информационные поиски. В центре внимания вплоть до ночи могут оставаться дела семейные, жилищные или материальные. Возможна пропажа вещей, заминка в решении насущного финансового или бытового вопроса (Rambler/гороскопы).