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Гороскоп Лев на 17 июля 2023 года



Точный гороскоп на 17 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.

Гороскоп Лев на 17 июля 2023 года


В этот день звезды рекомендуют Львам уединение и отдых. Стоит сократить круг контактов, отложить интенсивный интеллектуальный труд, совещания, свидания и поездки, повременить с шопингом и визитом в салон красоты. На первое место можно поставить восстановление своих физических и душевных ресурсов, а также психологическую подготовку к дальнейшим событиям. Можно дать волю фантазии, воспоминаниям (Rambler/гороскопы).









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