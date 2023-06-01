Точный гороскоп на 17 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 17 июля 2023 года



В этот день звезды рекомендуют Львам уединение и отдых. Стоит сократить круг контактов, отложить интенсивный интеллектуальный труд, совещания, свидания и поездки, повременить с шопингом и визитом в салон красоты. На первое место можно поставить восстановление своих физических и душевных ресурсов, а также психологическую подготовку к дальнейшим событиям. Можно дать волю фантазии, воспоминаниям (Rambler/гороскопы).