Точный гороскоп на 17 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.





Гороскоп Дева на 17 июля 2023 года



Звезды советуют Девам отказаться от лишней суеты, устроить себе пассивный отдых или оставить в расписании минимум необходимых дел. По возможности, стоит провести эти сутки с другом или близким по духу человеком. Не время для многословия, лучше окружить себя людьми, понимающими без слов или побыть в тишине, в мире грез. Несмотря на возможные всплески уныния, день даст надежду на будущее (Rambler/гороскопы).