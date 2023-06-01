Точный гороскоп на 17 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 17 июля 2023 года



В этот день Весы могут оставаться зависимы от своего профессионального или семейного долга, а также от настроений и привычек отдельных людей, например, своего руководства или членов семейного клана. Не стоит рассчитывать на продуктивный диалог, на шанс уладить дело шуткой или пустить в ход дружеские связи. Самые важные дела могут решаться в тайне, при закрытых дверях или посредством протекции (Rambler/гороскопы).