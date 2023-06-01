Точный гороскоп на 17 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на 17 июля 2023 года



Этот день помогает Скорпионам сохранять в своей душе надежду, веру и курс на знакомые ценности. Особое значение могут иметь выстраданные идеалы прошлого, с которыми многим Скорпионам жаль расставаться на фоне новых событий. Возможны мечты о далеких странах. «Путеводной звездой» может стать вымышленный образ. Есть вероятность психологической поддержки от друзей или отдельных родственников (Rambler/гороскопы).