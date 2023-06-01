Точный гороскоп на 17 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.





Гороскоп Стрелец на 17 июля 2023 года



Для Стрельцов важны психологические и духовные аспекты ситуации. В непростой момент им нередко придется опираться на терпение, надежду или веру. Для них могут иметь особое значение родственные узы, невидимые связи с собственным прошлым или родными местами. Но им важно также ценить конкретную практическую помощь судьбы, которая у них есть, например, имеющуюся работу или систему поддержки (Rambler/гороскопы).