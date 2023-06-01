Точный гороскоп на 17 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 17 июля 2023 года



Козерогам важно контролировать свои безотчетные эмоциональные реакции и тонко улавливать чужие. Идти на поводу у своих переживаний безопасно в одиночестве, но чревато на людях: окружающие отлично уловят уныние, критику или неприязнь. Чтобы сберечь отношения, поменьше поминайте плохое плошлое, проявляйте доброжелательность, чуткость к чужим настроениям и подчеркивайте общность интересов (Rambler/гороскопы).