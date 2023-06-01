Точный гороскоп на 18 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 18 июля 2023 года



Тельцы взглянут немного иначе на свои домашние дела. У многих Тельцов появятся планы, связанные с домом, например, с расширением и обновлением владений, питанием, приемом гостей, семейным отдыхом или организацией детского праздника. Чем обширнее замыслы, тем важнее будет обсудить их с домочадцами. Возможно, в эти сутки настоящей дискуссии не получится и придется отложить ее на завтра (Rambler/гороскопы).