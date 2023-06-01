Точный гороскоп на 18 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 18 июля 2023 года



В этот день события начинают разворачиваться для Весов благоприятнее. Многие Весы получат нужную им информацию или выйдут на подходящих людей, смогут связаться со своими друзьями по интересам, клиентами или партнерами. Общий эмоциональный фон дня склоняет к веселью и творчеству, не подразумевает чрезмерной серьезности. Даже совещания и деловые встречи лучше проводить в неформальной обстановке (Rambler/гороскопы).