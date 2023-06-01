Точный гороскоп на 18 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 18 июля 2023 года



В этот день звезды предлагают Козерогам мыслить творчески. Некоторым представителям знака придется сделать это поневоле, так как обстоятельства окажутся не совсем обычными и потребуют от них доли интеллектуального креатива. Возможно, появится необходимость поговорить на критичную тему с домочадцем, деловым партнером или клиентом, найти особый тон для общения с любимым человеком или с детьми (Rambler/гороскопы).