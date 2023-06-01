Гороскоп на 18 июля 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 18 июля 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 18 июля 2023 года для всех знаков

Овен



Этот день добавит Овнам энергии, позволит им выйти за рамки частной жизни, отвлечься от бытовых забот или справиться с психологическими проблемами. Звезды подсказывают, что появившиеся силы лучше направить не на рутину, а на творчество, хобби или приятное общение. В течение дня может появиться вкус к литературной работе, интеллектуальным играм или флирту. Возможны известия от любимого человека.



Телец



Тельцы взглянут немного иначе на свои домашние дела. У многих Тельцов появятся планы, связанные с домом, например, с расширением и обновлением владений, питанием, приемом гостей, семейным отдыхом или организацией детского праздника. Чем обширнее замыслы, тем важнее будет обсудить их с домочадцами. Возможно, в эти сутки настоящей дискуссии не получится и придется отложить ее на завтра.



Близнецы



Близнецы могут вновь включиться в повседневный ритм жизни. При этом их ждет подарок: трудоемкие, рискованные и скучные дела можно отложить на пару дней, заполнив паузу более интересными занятиями. Можно вернуться к приятному личному разговору или обмену креативными идеями, к литературной работе, игре или учебе, к поиску дополнительных маршрутов, источников информации или каналов связи.



Рак



Звезды предлагают Ракам отвлечься от своих личных проблем либо сместить в своих мыслях отдельные акценты. На первый план в этот день может выйти материальная сторона ситуации. Возможны надежды на рост заработка или на выигрыш. Прежде чем делать тот или иной шаг, не помешает собрать всю доступную информацию об интересующем деле или предмете, не исключено, что на это уйдет около суток.



Лев



Львы ощутят прилив энергии. У многих представителей знака, особенно рожденных в июле, он выразится в необычных идеях, росте общительности и потребности высказаться. Возможен всплеск любознательности, интереса к обучению или передаче знаний. Звезды намекают, что не все свои соображения стоит озвучивать прямо сейчас. Некоторые из них окажутся убедительнее, если будут высказаны чуть позже.



Дева



Этот день может принести Девам новости или интерес к ним. Многих Дев будет волновать информация издалека или идущая по скрытым каналам. В приоритете могут оказаться вести от детей, учителей, друзей или объекта симпатий. Может возрасти внимание к маршрутам, учебным материалам, данным из зарубежных источников. Общение и расширение кругозора не будут пустой прихотью и станут залогом верных действий.



Весы



В этот день события начинают разворачиваться для Весов благоприятнее. Многие Весы получат нужную им информацию или выйдут на подходящих людей, смогут связаться со своими друзьями по интересам, клиентами или партнерами. Общий эмоциональный фон дня склоняет к веселью и творчеству, не подразумевает чрезмерной серьезности. Даже совещания и деловые встречи лучше проводить в неформальной обстановке.



Скорпион



На первый план для Скорпионов могут выйти целевые контакты. Важность общения не всегда будет означать его серьезность: не исключено, что даже диалоги с влиятельными людьми и руководством будут протекать в легкомысленном веселом тоне. Однако забывать о субординации и предосторожностях не стоит, выход за рамки может иметь последствия. Лучше не говорить лишнего и не перебивать собеседников.



Стрелец



Настроение Стрельцов улучшится благодаря вестям издалека, смене эмоционального фона или иному обстоятельству. Многие Стрельцы проявят живой интерес к общению, учебе и расширению кругозора, особенно с практическими целями (например, повысить свою текущую деловую квалификацию или найти более прибыльную работу). В эти сутки может усилиться интерес к путешествиям и иностранным языкам.



Козерог



В этот день звезды предлагают Козерогам мыслить творчески. Некоторым представителям знака придется сделать это поневоле, так как обстоятельства окажутся не совсем обычными и потребуют от них доли интеллектуального креатива. Возможно, появится необходимость поговорить на критичную тему с домочадцем, деловым партнером или клиентом, найти особый тон для общения с любимым человеком или с детьми.



Водолей



Этот день важен для Водолеев, заинтересованных в общении с отдельными людьми или целой аудиторией. Может требоваться взаимопонимание с семейным кланом, с детьми, учениками или друзьями, покупателем или продавцом, врачом или юристом. Если нет особых нюансов, сегодня лучше не перехватывать у собеседников инициативу и дать им право начать диалог, а затем подстроиться к их настроению, вкусам и тону.



Рыбы



Внимание Рыб могут привлечь вести с работы, а также контакты, связанные с делами детей, здоровьем, услугами или нуждами питомцев. Прежде чем что-либо предпринимать, в этот день желательно найти максимум доступной информации, а прежде чем делать на ее основе выводы, стоит тщательно ее изучить. Много интересного могут поведать коллеги, особенно в непринужденной обстановке и в шуточном тоне (Rambler/гороскопы).



















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