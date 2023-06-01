Точный гороскоп на 20 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.





Гороскоп Овен на 20 июля 2023 года



Овнам звезды подсказывают, что сегодня подходящий день для отдыха, любви и легких форм творчества с эстетическим уклоном, а также для общения с детьми и людьми, вызывающими симпатию. Лучше не откладывать задуманное на поздний час. Желательно воздержаться от покупок, продиктованных прихотью. К полуночи напомнят о себе домашние заботы или служебные хлопоты, могут вызвать вопросы планы на завтра (Rambler/гороскопы).