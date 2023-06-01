Точный гороскоп на 20 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 20 июля 2023 года



В этот день Тельцы способны принять близко к сердцу вопросы домашнего комфорта, могут стремиться украсить и облагородить свой быт, побаловать своих близких. Не исключено, что планы такого рода начнут затягиваться и потребуют больше времени, чем предполагалось вначале. Некоторые Тельцы могут «застрять» в текущей фазе своей личной жизни, не имея пока возможности перейти в ней на следующий уровень (Rambler/гороскопы).