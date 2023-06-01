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Гороскоп Рак на 20 июля 2023 года



Точный гороскоп на 20 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.

Гороскоп Рак на 20 июля 2023 года


Этот день может принести Ракам приятные находки, подарки или выигрыши, но также и сомнения. Если будет сделано приобретение, лучше не торопиться с выводами: возможно, в ближайшие недели его назначение будет пересмотрено, назреет обмен или возврат. Не стоит спешить с оценкой выгоды от сегодняшних сделок. Высока вероятность ненужных покупок, сделанных под впечатлением рекламных отзывов (Rambler/гороскопы).









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