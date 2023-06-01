Точный гороскоп на 20 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на сегодня 20 июля 2023 года



Львам удается преследовать свои личные интересы благодаря красоте, обаянию и художественным талантам, а также благодаря коммуникабельности и красноречию. Возможна повышенная тяга к прекрасному, потребность в любви или в комфорте. Стоит помнить, что любой выбор этого дня будет подвергнут сомнению. Лучше не спешить с важной покупкой, с финансовыми, косметическими и эстетическими решениями (Rambler/гороскопы).