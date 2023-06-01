Точный гороскоп на 20 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.





Гороскоп Дева на 20 июля 2023 года



Пока не настал вечер, Девы могут отдыхать, переосмысливать полученную информацию или запасаться приятными впечатлениями. Если важна личная жизнь, можно уделить ей больше внимания. В конце дня многие Девы, особенно рожденные в августе, ощутят прилив энергии и сочтут своим долгом что-то предпринять. Звезды советуют им быть осмотрительнее, не форсировать события и отложить несрочные дела на завтра (Rambler/гороскопы).