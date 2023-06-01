Точный гороскоп на 20 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 20 июля 2023 года



Этот день позволяет Весам наслаждаться жизнью, потакать своим прихотям или развивать свои таланты. Возможны приятные переживания, связанные с личной жизнью. Но всему есть предел и в конце дня обстоятельства изменятся. Возможно, напомнят о себе тайные заботы, деловые обязательства или нюансы самочувствия. Чтобы не потерять ни капли драгоценного позитива, лучше не откладывать мероприятия на вечер (Rambler/гороскопы).