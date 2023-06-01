Гороскоп Скорпион на сегодня 20 июля 2023 года



Точный гороскоп на 20 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на сегодня 20 июля 2023 года

Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня успех не в последнюю очередь зависит от обаяния и умения вызывать симпатию, но при этом является не слишком прочным. Не исключено, что полученный результат придется отстаивать или пересматривать в течение ближайших недель или даже месяцев. Скорпионам, заинтересованным в стабильности и предсказуемости, лучше не предпринимать никаких серьезных действий (Rambler/гороскопы).



















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