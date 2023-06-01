Точный гороскоп на 20 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на сегодня 20 июля 2023 года



Звезды предлагают Козерогам видеть хорошее даже в драматичных событиях. Однако бдительность терять не стоит: ситуация остается нештатной, не исключены коварные ловушки и «змеи в цветах». Не помешает осторожность в финансовых и любовных делах, при общении с привлекательными людьми творческого склада, а также в тех ситуациях, когда приходится представлять интересы своих детей или друзей (Rambler/гороскопы).