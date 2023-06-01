Точный гороскоп на 20 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.





Гороскоп Водолей на 20 июля 2023 года



Водолеям может быть трудно разглядеть за привлекательным манерами собеседника его истинные мотивы. Не стоит рассчитывать на твердое и окончательное соглашение: скорее всего, ему будет предшествовать полоса чужих колебаний, потребуются дополнительные обсуждения, совещания и уточнения. Не тот момент, когда стоит верить красивым словам. К ночи в любом деле не помешают меры предосторожности (Rambler/гороскопы).