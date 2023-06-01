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Гороскоп Рыбы на сегодня 20 июля 2023 года



Точный гороскоп на 20 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Гороскоп Рыбы на сегодня 20 июля 2023 года


Звезды советуют Рыбам выбирать приятную часть текущих дел или обставлять свои рутинные занятия долей комфорта. Желательно выбирать общество симпатичных людей, красивые вещи и «вкусные» лекарства. Гармоничные детали скрасят скучную работу или облегчат неприятные процедуры. В конце дня не стоит спешить с ответом на внешние инициативы, вначале стоит убедиться в безопасности чужих намерений (Rambler/гороскопы).









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