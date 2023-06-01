Гороскоп на сегодня 20 июля 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 20 июля 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на сегодня 20 июля 2023 года для всех знаков

Овен



Овнам звезды подсказывают, что сегодня подходящий день для отдыха, любви и легких форм творчества с эстетическим уклоном, а также для общения с детьми и людьми, вызывающими симпатию. Лучше не откладывать задуманное на поздний час. Желательно воздержаться от покупок, продиктованных прихотью. К полуночи напомнят о себе домашние заботы или служебные хлопоты, могут вызвать вопросы планы на завтра.



Телец



В этот день Тельцы способны принять близко к сердцу вопросы домашнего комфорта, могут стремиться украсить и облагородить свой быт, побаловать своих близких. Не исключено, что планы такого рода начнут затягиваться и потребуют больше времени, чем предполагалось вначале. Некоторые Тельцы могут «застрять» в текущей фазе своей личной жизни, не имея пока возможности перейти в ней на следующий уровень.



Близнецы



В окружении Близнецов сегодня подчеркнуты те или иные приятные моменты. Отдельно порадует перспектива их продления, например, может сохраниться повод для обсуждения интересной темы или задержаться в поле зрения симпатичный человек. Это подходящий день для продолжения вчерашних мероприятий, но к ночи их лучше свернуть, так как могут напомнить о себе домашние дела или профессиональные планы.



Рак



Этот день может принести Ракам приятные находки, подарки или выигрыши, но также и сомнения. Если будет сделано приобретение, лучше не торопиться с выводами: возможно, в ближайшие недели его назначение будет пересмотрено, назреет обмен или возврат. Не стоит спешить с оценкой выгоды от сегодняшних сделок. Высока вероятность ненужных покупок, сделанных под впечатлением рекламных отзывов.



Лев



Львам удается преследовать свои личные интересы благодаря красоте, обаянию и художественным талантам, а также благодаря коммуникабельности и красноречию. Возможна повышенная тяга к прекрасному, потребность в любви или в комфорте. Стоит помнить, что любой выбор этого дня будет подвергнут сомнению. Лучше не спешить с важной покупкой, с финансовыми, косметическими и эстетическими решениями.



Дева



Пока не настал вечер, Девы могут отдыхать, переосмысливать полученную информацию или запасаться приятными впечатлениями. Если важна личная жизнь, можно уделить ей больше внимания. В конце дня многие Девы, особенно рожденные в августе, ощутят прилив энергии и сочтут своим долгом что-то предпринять. Звезды советуют им быть осмотрительнее, не форсировать события и отложить несрочные дела на завтра.



Весы



Этот день позволяет Весам наслаждаться жизнью, потакать своим прихотям или развивать свои таланты. Возможны приятные переживания, связанные с личной жизнью. Но всему есть предел и в конце дня обстоятельства изменятся. Возможно, напомнят о себе тайные заботы, деловые обязательства или нюансы самочувствия. Чтобы не потерять ни капли драгоценного позитива, лучше не откладывать мероприятия на вечер.



Скорпион



Скорпионам звезды подсказывают, что сегодня успех не в последнюю очередь зависит от обаяния и умения вызывать симпатию, но при этом является не слишком прочным. Не исключено, что полученный результат придется отстаивать или пересматривать в течение ближайших недель или даже месяцев. Скорпионам, заинтересованным в стабильности и предсказуемости, лучше не предпринимать никаких серьезных действий.



Стрелец



Этот день обеспечивает Стрельцам приятные эмоции. Если возникают задержки, не стоит тревожиться, сейчас они к лучшему. Многим Стрельцам судьба даст отсрочку, позволяющую продлить удовольствие или получить дополнительную выгоду. Пользуясь благоприятными возможностями этих суток, стоит помнить, что вечером они могут иссякнуть, например, свобода любви или творчества может смениться чувством долга.



Козерог



Звезды предлагают Козерогам видеть хорошее даже в драматичных событиях. Однако бдительность терять не стоит: ситуация остается нештатной, не исключены коварные ловушки и «змеи в цветах». Не помешает осторожность в финансовых и любовных делах, при общении с привлекательными людьми творческого склада, а также в тех ситуациях, когда приходится представлять интересы своих детей или друзей.



Водолей



Водолеям может быть трудно разглядеть за привлекательным манерами собеседника его истинные мотивы. Не стоит рассчитывать на твердое и окончательное соглашение: скорее всего, ему будет предшествовать полоса чужих колебаний, потребуются дополнительные обсуждения, совещания и уточнения. Не тот момент, когда стоит верить красивым словам. К ночи в любом деле не помешают меры предосторожности.



Рыбы



Звезды советуют Рыбам выбирать приятную часть текущих дел или обставлять свои рутинные занятия долей комфорта. Желательно выбирать общество симпатичных людей, красивые вещи и «вкусные» лекарства. Гармоничные детали скрасят скучную работу или облегчат неприятные процедуры. В конце дня не стоит спешить с ответом на внешние инициативы, вначале стоит убедиться в безопасности чужих намерений (Rambler/гороскопы).



















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