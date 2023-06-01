Точный гороскоп на 21 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 21 июля 2023 года



Звезды советуют Близнецам бросить силы на домашние хлопоты или на развитие бизнеса. Одним из веских мотивов для активности может стать укрепление общих жизненных «тылов»: жилищных, материальных, семейных. Из-за плановых работ или спонтанных дел собственные интересы могут быть отодвинуты на второй план. Есть вероятность разногласий с домочадцами, коллегами, начальством или сервисами (Rambler/гороскопы).