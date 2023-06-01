Точный гороскоп на 21 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 21 июля 2023 года



Задачи этого дня потребуют от Львов прагматизма, деловитости и житейской смекалки, а также повышенного внимания к деталям и возможным скрытым ловушкам в своих текущих делах. Многим Львам придется заняться финансовой частью, например, источниками дохода или освоением бюджета. Умелое распоряжение материальной базой может стать частью обязанностей, условием расширения бизнеса или карьерного роста (Rambler/гороскопы).