Точный гороскоп на 21 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.





Гороскоп Дева на 21 июля 2023 года



У Дев ожидается всплеск активности. Несмотря на ограничения извне (например, на тайный контроль), они добьются прогресса, получат моральную поддержку и расширят свои возможности. Им стоит рациональнее расходовать энергию и тратить ее на полезные дела, а не на борьбу с объективными внешними рамками. Действуя в своих интересах, можно одновременно проявить великодушие и сделать доброе дело (Rambler/гороскопы).