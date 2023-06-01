Точный гороскоп на 21 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 21 июля 2023 года



Обстоятельства могут навязать Весам вынужденный режим действий, который не всегда согласуется с их текущим настроением и вкусами. Не исключено, что им придется срочно заняться своим здоровьем, ремонтом, профилактикой скрытых проблем или исправлением недочетов прошлого. Многие Весы окажутся в зависимости от чужой помощи, им может потребоваться та или иная служба практической поддержки (Rambler/гороскопы).