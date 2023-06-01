Точный гороскоп на 21 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на 21 июля 2023 года



Скорпионы получают возможность заняться интересующим их конкретным делом и поработать не только на нужды текущего момента, но и на свое отдаленное будущее. Многие Скорпионы будут командными игроками и не останутся один на один с проблемой в сомнительной ситуации. Они смогут рассчитывать на моральную и матеральную поддержку со стороны влиятельных партнеров или на содействие своих друзей (Rambler/гороскопы).