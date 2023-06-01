Точный гороскоп на 21 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.





Гороскоп Стрелец на 21 июля 2023 года



Стрельцам не стоит уклоняться от хлопот и обязанностей этого дня: от них может зависеть профессиональная или жилищная перспектива, состояние здоровья, выполнение плана, обстановка дома или на работе. Важно минимизировать интриги и случайные размолвки по мелочам, проявить дотошность, ловкость и чувство долга. Желательно наличие помощников, это могут быть собственные подчиненные или внешний сервис (Rambler/гороскопы).